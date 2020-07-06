Президент «Барселоны» выразил поддержку Сетьену

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением о работе главного тренера команды Кике Сетьена.

«Я знаю, что ходят слухи о возможном увольнении Сетьена, но это ложь. Победа над «Вильярреалом» не спасла его от увольнения. Он отлично работает в «Барселоне», мы полностью доверяем ему. В чемпионате Испании надо бороться до конца. Лидер может допустить осечку, а затем начнётся Лига чемпионов. Нам ещё есть за что бороться», — цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.

За четыре тура до финиша испанской Примеры «Барселона» отстаёт от лидера чемпионата, мадридского «Реала», на четыре очка.

Ранее сообщалось, что УЕФА откажется от идеи провести матчи 1/8 финала ЛЧ на нейтральных полях.