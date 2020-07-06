В брестском «Динамо» подтвердили наличие заболевших коронавирусом
- Reuters
«В команде есть заболевшие. Не все ребята получили ещё результаты тестов. Но это не 15 человек, как пишут СМИ. Что касается тех, у кого коронавирус подтверждён, то их состояние стабильное, удовлетворительное. Фамилии и имена мы не называем из уважения к личному пространству футболистов», — говорится в заявлении белорусского клуба.
По неподтверждённым данным, в клубе заболели 16 человек, из которых 11 — футболисты.
Ранее сообщалось, что 11 футболистов брестского «Динамо» заболели коронавирусом, трое госпитализированы.