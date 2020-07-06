Экс-чемпион UFC поделился ожиданиями от боя Нурмагомедова с Гэтжи

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Мэтт Серра поделился ожиданиями от предстоящего боя за титул в лёгком дивизионе между обладателем пояса Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

«Меня всегда больше интриговал поединок Нурмагомедова против Гэтжи, чем бой Хабиба с Фергюсоном. Гэтжи опубликовал фрагмент спарринга с Усманом. Там видно, как быстро он встаёт из партера и оказывается на ногах. Хабиб прибавляет в ударной технике — однажды он начнёт нокаутировать своих противников, вопрос времени. Я не исключаю, что он нокаутирует Джастина. Это абсолютно непредсказуемый поединок, который может пойти как угодно», — сказал Серра в подкасте UFC Unfiltered, его цитирует Fighttime.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 19 сентября на турнире UFC 253.

Ранее Порье признался, что предпочёл бы реванш с Нурмагомедовым повторному бою с Макгрегором.