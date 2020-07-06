Три футболиста «Томи» заболели коронавирусом

Три футболиста «Томи» получили положительные результаты тестов на коронавирус.

Об этом сообщает оперативный штаб Томской области на странице во «ВКонтакте». Один из футболистов проходит лечение в респираторном госпитале. Его состояние оценивается как удовлетворительное. У двух других игроков заболевание проходит без симптомов, они находятся под наблюдением медиков.

Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/20 в Футбольной национальной лиге был завершён досрочно. «Томь» заняла девятое место в турнирной таблице.

Ранее гендиректор «Ротора» опроверг слухи об отказе клуба участвовать в РПЛ.