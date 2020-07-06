«Динамо» самоизолировалось на базе до конца сезона

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Московское «Динамо» в полном составе продолжит проживать на базе в Новогорске до окончания текущего сезона.
«Динамо» самоизолировалось на базе до конца сезона
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Изоляция «Динамо» продлится до 21 июля. Команда будет выезжать с базы только на игры.

С 20 июня все члены клуба, тренерский штаб и обслуживающий персонал находятся на учебно-тренировочной базе в закрытом режиме. Ранее пресс-служба бело-голубых объявила, что у троих футболистов — Клинтона Нжи, Шарля Каборе и Себастиана Шиманьски — обнаружили коронавирус.

В настоящее время клуб занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. 9 июля команда на выезде сыграет против «Урала» в рамках 27-го тура РПЛ.

Ранее сообщалось, что заболевшие коронавирусом футболисты «Динамо» не сыграют до конца сезона.

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