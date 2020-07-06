СМИ: Гончаренко уедет в Белоруссию и может пропустить игру с «Оренбургом»

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко получил разрешение от клуба покинуть Россию и отправиться в Белоруссию на похороны матери.
СМИ: Гончаренко уедет в Белоруссию и может пропустить игру с «Оренбургом»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как сообщает Metaratings, клуб разрешил Гончаренко поехать в Белоруссию, поэтому он может пропустить выездной матч 27-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом», который должен пройти 8 июля.

Отмечается, что если белорусский специалист не успеет вернуться в Россию, то его обязанности во время игры с «Оренбургом» будет исполнять тренер Сергей Овчинников.

Ранее ЦСКА сообщил о смерти матери Виктора Гончаренко.

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