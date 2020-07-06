СМИ: Гончаренко уедет в Белоруссию и может пропустить игру с «Оренбургом»
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- РИА Новости
Как сообщает Metaratings, клуб разрешил Гончаренко поехать в Белоруссию, поэтому он может пропустить выездной матч 27-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом», который должен пройти 8 июля.
Отмечается, что если белорусский специалист не успеет вернуться в Россию, то его обязанности во время игры с «Оренбургом» будет исполнять тренер Сергей Овчинников.
Ранее ЦСКА сообщил о смерти матери Виктора Гончаренко.