СМИ: Гончаренко уедет в Белоруссию и может пропустить игру с «Оренбургом»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко получил разрешение от клуба покинуть Россию и отправиться в Белоруссию на похороны матери.

Как сообщает Metaratings, клуб разрешил Гончаренко поехать в Белоруссию, поэтому он может пропустить выездной матч 27-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом», который должен пройти 8 июля.

Отмечается, что если белорусский специалист не успеет вернуться в Россию, то его обязанности во время игры с «Оренбургом» будет исполнять тренер Сергей Овчинников.

Ранее ЦСКА сообщил о смерти матери Виктора Гончаренко.