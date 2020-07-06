Кокорин отреагировал на чемпионство «Зенита» в РПЛ

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал завоевание петербургским «Зенитом» золотых медалей Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2019/20.

«Очень рад за ребят! Хотел бы поздравить команду, тренерский штаб и город с чемпионством!» — приводит слова Кокорина «Чемпионат».

29-летний Кокорин является игроком «Зенита» с 2016 года. В его активе 34 гола и 12 голевых передач в 92 матчах. С февраля он выступает за «Сочи» на правах аренды и сыграл в восьми матчах, забив семь мячей и отдав две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что полиция задержала фанатов «Зенита» после празднования победы клуба в РПЛ.