Кокорин отреагировал на чемпионство «Зенита» в РПЛ

Короткая ссылка
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал завоевание петербургским «Зенитом» золотых медалей Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2019/20.
Кокорин отреагировал на чемпионство «Зенита» в РПЛ
  • © ФК «Сочи»

«Очень рад за ребят! Хотел бы поздравить команду, тренерский штаб и город с чемпионством!» — приводит слова Кокорина «Чемпионат».

29-летний Кокорин является игроком «Зенита» с 2016 года. В его активе 34 гола и 12 голевых передач в 92 матчах. С февраля он выступает за «Сочи» на правах аренды и сыграл в восьми матчах, забив семь мячей и отдав две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что полиция задержала фанатов «Зенита» после празднования победы клуба в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить