СМИ: Цорн может сменить должность или уйти из «Спартака»
- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат», возможный перевод или увольнение Цорна с поста генерального директора на пост спортивного директора связано с финансовой деятельностью «Спартака» — клуб ищет антикризисного менеджера.
Отмечается, что Александр Жирков не является единственным кандидатом на пост гендиректора, однако имена других претендентов на должность не уточняются.
Цорн работает в «Спартаке» с мая 2019 года.
Ранее сообщалось, что «Спартак» установил антирекорд по количеству поражений на своём поле за сезон.