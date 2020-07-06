СМИ: Цорн может сменить должность или уйти из «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн может перейти на другую должность или покинуть клуб.

Как сообщает «Чемпионат», возможный перевод или увольнение Цорна с поста генерального директора на пост спортивного директора связано с финансовой деятельностью «Спартака» — клуб ищет антикризисного менеджера.

Отмечается, что Александр Жирков не является единственным кандидатом на пост гендиректора, однако имена других претендентов на должность не уточняются.

Цорн работает в «Спартаке» с мая 2019 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» установил антирекорд по количеству поражений на своём поле за сезон.