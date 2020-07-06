СМИ: Цорн может сменить должность или уйти из «Спартака»

Короткая ссылка
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн может перейти на другую должность или покинуть клуб.
СМИ: Цорн может сменить должность или уйти из «Спартака»
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», возможный перевод или увольнение Цорна с поста генерального директора на пост спортивного директора связано с финансовой деятельностью «Спартака» — клуб ищет антикризисного менеджера.

Отмечается, что Александр Жирков не является единственным кандидатом на пост гендиректора, однако имена других претендентов на должность не уточняются.

Цорн работает в «Спартаке» с мая 2019 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» установил антирекорд по количеству поражений на своём поле за сезон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить