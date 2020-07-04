«Спартак» установил антирекорд по количеству поражений на своём поле за сезон
- @fcsm_official
Поражение от «Тамбова» стало седьмым для «Спартака» в текущем сезоне. Предыдущий антирекорд составлял шесть поражений в сезоне-2004.
Кроме того, «Спартак» установит антирекорд по количеству набранных очков на своём поле. Даже в случае двух побед в оставшихся домашних матчах москвичи наберут 18 очков, в то время как антирекордом является 21 очко.
Ранее Хусаинов раскритиковал арбитра матча «Спартак» — «Тамбов» за незасчитанный гол Соболева.