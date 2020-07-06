Футболисты «Тамбова» получили двойные премиальные за победу над «Спартаком»

Футболисты «Тамбова» получили двойные премиальные за победу над московским «Спартаком» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.

«Я в раздевалку не смог зайти после матча. Перед игрой был в чистой зоне, но сам матч смотрел с трибуны, поэтому не имел права возвращаться. Пришлось звонить и объявить команде двойные премиальные по телефону. Попросил через тренера передать объявление, потому что они это заслужили своей игрой», — приводит РИА Новости слова спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова.

Он отметил, что это первый подобный случай в нынешнем сезоне.

«Я перед «Зенитом» сказал, хотел ребят взбодрить, пообещал двойные премиальные за хороший результат. Но мы проиграли. Теперь принципиально не стал перед игрой ничего объявлять. Но за такую игру грех было бы ребят не премировать. Парни вытащили матч чисто на характере, не на мастерстве», — добавил Худяков.

«Тамбов» на выезде победил «Спартак» со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско на русском языке отказался говорить о судействе матча «Спартак» — «Тамбов».