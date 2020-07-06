Колосков рассказал, при каком условии Семак станет выдающимся тренером

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, при каком условии наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака можно будет считать выдающимся тренером.
Колосков рассказал, при каком условии Семак станет выдающимся тренером
  • РИА Новости

«Если Семак когда-нибудь выиграет Лигу чемпионов, тогда я смогу назвать его одним из лучших тренеров в истории российского футбола. Я в таких случаях привожу крылатую фразу Анатолия Тарасова: «Выдающийся тренер — тот, кто добился выдающихся результатов со своей командой или воспитал выдающегося спортсмена». В нашем случае выдающимся результатом будет победа в Лиге чемпионов с «Зенитом». Так что пока у Семака нет ни того, ни другого. Поэтому я в данную минуту могу о нём сказать так: предпосылки есть, но мы ждём реализации этих предпосылок в конкретный результат», — приводит слова Семака РИА Новости.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом РПЛ. В первом сезоне петербуржцы дошли до 1/8 финала Лиги Европы, а в нынешнем сезоне не сумели выйти из группы в Лиге чемпионов.

Ранее Колосков назвал чемпионство «Зенита» объективной реальностью.

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