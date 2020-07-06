Колосков назвал чемпионство «Зенита» объективной реальностью

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал завоевание петербургским «Зенитом» золотых медалей Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2019/20.

«Чемпионство «Зенита» — объективная реальность. Бесспорная и безоговорочная победа, у остальных клубов просто не было шансов на протяжении всего сезона. И по составу, и по игре, и по клубному управлению «Зенит» сейчас является лучшим клубом страны. Александр Медведев, имея огромный управленческий опыт в хоккее и крупном бизнесе, сумел организовать всё так, чтобы внутри не было конфликтов, ЧП с коронавирусом и так далее. В «Зените» есть гармония между всеми сотрудниками, и это вылилось в результат», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

Он отметил, что теперь важным вопросом являются результаты «Зенита» в еврокубках.

«Мы уже много раз видели, как команды, не имеющие конкурентов в России, раз за разом проваливались в Лиге чемпионов, уступая командам из Болгарии, Словении, Греции или Венгрии. Негативный опыт у нас очень большой. Хочется верить, что «Зенит», имея за плечами негативный опыт, сможет сделать правильные выводы по всем направлениям. Объективно с такой командой есть все возможности ставить задачу добраться как минимум до четвертьфинала Лиги чемпионов. Но для этого команде нужна стабильность», — добавил Колосков.

«Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ сезона-2019/20, завоевав титул второй раз подряд и шестой раз в своей истории.

Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» устроили для команды фаер-шоу у аэропорта по случаю чемпионства.