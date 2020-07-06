Квартальнов останется главным тренером «Ак Барса»

Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» активировал опцию продления контракта с главным тренером команды Дмитрием Квартальновым.

«Ак Барс» под руководством Квартальнова показал хороший результат. Мы довольны работой всего тренерского штаба и в спортивной части, и в реализации стратегии клуба по привлечению собственных воспитанников в состав. Хорошую игру по ходу чемпионатов показывали и клубы системы — «Барс» и «Ирбис», это тоже связано с работой Дмитрия Вячеславовича и его штаба. В этой связи наше трудовое соглашение автоматически продлено на следующий сезон», — заявил президент «Ак Барса» Наиль Маганов, слова которого приводит ТАСС.

Квартальнов возглавил «Ак Барс» летом 2019 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне, досрочно завершённом из-за пандемии коронавируса, заняла первое место в регулярном чемпионате Восточной конференции и вышла во второй раунд плей-офф.

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