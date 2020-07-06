Квартальнов останется главным тренером «Ак Барса»

Короткая ссылка
Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» активировал опцию продления контракта с главным тренером команды Дмитрием Квартальновым.
Квартальнов останется главным тренером «Ак Барса»
  • РИА Новости

«Ак Барс» под руководством Квартальнова показал хороший результат. Мы довольны работой всего тренерского штаба и в спортивной части, и в реализации стратегии клуба по привлечению собственных воспитанников в состав. Хорошую игру по ходу чемпионатов показывали и клубы системы — «Барс» и «Ирбис», это тоже связано с работой Дмитрия Вячеславовича и его штаба. В этой связи наше трудовое соглашение автоматически продлено на следующий сезон», — заявил президент «Ак Барса» Наиль Маганов, слова которого приводит ТАСС.

Квартальнов возглавил «Ак Барс» летом 2019 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне, досрочно завершённом из-за пандемии коронавируса, заняла первое место в регулярном чемпионате Восточной конференции и вышла во второй раунд плей-офф.

Ранее сообщалось, что глава IIHF согласен с решением ФХР признать ЦСКА чемпионом России минувшего сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить