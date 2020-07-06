Менеджер заявила, что Ласицкене продолжает готовиться к ОИ в Токио

Ольга Назарова, менеджер трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, заявила, что спортсменка продолжает готовиться к выступлению на летней Олимпиаде в Токио.

«Шансы всегда есть, руки не опускаем. В конце концов надежда умирает последней. Мы говорили с Машей после всех этих событий. Она продолжает тренироваться, готовимся к Олимпиаде в Токио. Для нас ничего не изменилось», — приводит слова Назаровой газета «Известия».

Игры в Токио были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Участие российских легкоатлетов в Олимпиаде находится под вопросом из-за ситуации вокруг Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Ранее Назарова прокомментировала слова Ласицкене о её возможном уходе из сборной России.