Менеджер заявила, что Ласицкене продолжает готовиться к ОИ в Токио

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Ольга Назарова, менеджер трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, заявила, что спортсменка продолжает готовиться к выступлению на летней Олимпиаде в Токио.
Менеджер заявила, что Ласицкене продолжает готовиться к ОИ в Токио
  • Reuters

«Шансы всегда есть, руки не опускаем. В конце концов надежда умирает последней. Мы говорили с Машей после всех этих событий. Она продолжает тренироваться, готовимся к Олимпиаде в Токио. Для нас ничего не изменилось», — приводит слова Назаровой газета «Известия».

Игры в Токио были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Участие российских легкоатлетов в Олимпиаде находится под вопросом из-за ситуации вокруг Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Ранее Назарова прокомментировала слова Ласицкене о её возможном уходе из сборной России.

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