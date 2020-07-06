Сёмин отметил закономерность чемпионства «Зенита»

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что «Зенит» стал чемпионом России по футболу за счёт грамотной организации внутри клуба.
Сёмин отметил закономерность чемпионства «Зенита»
  • globallookpress.com

«Поздравляю Сергея Семака и «Зенит», они были сильнейшими закономерно. Питерцы победили за счёт организации клубного хозяйства, силы клуба. Надо отдать должное, среди таких звёзд Семак всё время находит правильное решение», — цитирует ТАСС Сёмина.

«Зенит» сумел защитить чемпионский титул, добытый год назад, оформив победу в чемпионате за четыре тура до конца первенства.

Ранее Кержаков заявил, что в этом сезоне у «Зенита» совсем не было конкурентов.

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