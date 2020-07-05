СМИ: в клубе чемпионата Белоруссии зафиксирована вспышка коронавируса

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Несколько футболистов клуба белорусской Высшей лиги «Городея» заболели коронавирусом.
СМИ: в клубе чемпионата Белоруссии зафиксирована вспышка коронавируса
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Об этом сообщает «Прессбол». Среди заражённых игроков оказались полузащитники Сергей Пушняков и Станислав Сазонович, который подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Его состояние стабильно удовлетворительное. Также подозрение на коронавирус есть у Андрея Сорокина, но его диагноз пока не подтвердился.

«Городея», имея 16 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице белорусского чемпионата. 11 июля команде предстоит сыграть с солигорским «Шахтёром». 

Ранее сообщалось, что в Белоруссии число случаев коронавируса достигло 62 997.

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