СМИ: в клубе чемпионата Белоруссии зафиксирована вспышка коронавируса

Несколько футболистов клуба белорусской Высшей лиги «Городея» заболели коронавирусом.

Об этом сообщает «Прессбол». Среди заражённых игроков оказались полузащитники Сергей Пушняков и Станислав Сазонович, который подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Его состояние стабильно удовлетворительное. Также подозрение на коронавирус есть у Андрея Сорокина, но его диагноз пока не подтвердился.

«Городея», имея 16 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице белорусского чемпионата. 11 июля команде предстоит сыграть с солигорским «Шахтёром».

Ранее сообщалось, что в Белоруссии число случаев коронавируса достигло 62 997.