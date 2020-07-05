Эль-Кабир рассказал о конфликте с Евсеевым
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- РИА Новости
«Я играл на фланге, подошёл близко к краю поля, и Евсеев подошёл близко к кромке поля, сделал движение, как-будто надвигается на меня. Я сказал ему: «А ну отойди от меня». Он на меня выругался по-русски, а я на него по-английски. Я сразу же позабыл об этом эпизоде и продолжал играть, чтобы постараться забить ещё. Но тренер не должен был вести себя таким образом. Это плохой пример», — цитирует Эль-Кабира клубная пресс-служба «Урала».
Ранее сообщалось, что у тренера «Уфы» Евсеева произошёл конфликт с футболистом «Урала» во время матча.