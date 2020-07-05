У тренера «Уфы» Евсеева произошёл конфликт с футболистом «Урала» во время матча
- © Футбольный клуб «Уфа»
Эпизод произошёл на 54-й минуте игры.
Эль-Кабир пытался сохранить уходящий за пределы поля мяч, а Евсеев вышел на границу технической зоны и, как посчитал игрок «Урала», таким образом помешал ему.
После этого футболист высказал претензии к тренеру, на что тот агрессивно ответил.
По итогу эпизода Евсеев получил жёлтую карточку.
Ранее сообщалось, что «Уфа» и «Урал» сыграли вничью в 26-м туре РПЛ.
⚽ Вадим Евсеев давно закончил карьеру футболиста, но желания поучаствовать в игровом эпизоде у него не отнять.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 5, 2020
📺 #УфаУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 Приложение «МАТЧ!»
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1rpic.twitter.com/87vXOqRYHN