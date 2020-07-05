У тренера «Уфы» Евсеева произошёл конфликт с футболистом «Урала» во время матча

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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вступил в перепалку с полузащитником екатеринбургского «Урала» Отманом Эль-Кабиром во время матча (1:1) 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
У тренера «Уфы» Евсеева произошёл конфликт с футболистом «Урала» во время матча
  • © Футбольный клуб «Уфа»
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Эпизод произошёл на 54-й минуте игры.

Эль-Кабир пытался сохранить уходящий за пределы поля мяч, а Евсеев вышел на границу технической зоны и, как посчитал игрок «Урала», таким образом помешал ему.

После этого футболист высказал претензии к тренеру, на что тот агрессивно ответил. 

По итогу эпизода Евсеев получил жёлтую карточку.

Ранее сообщалось, что «Уфа» и «Урал» сыграли вничью в 26-м туре РПЛ.

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