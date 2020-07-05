«Интер» уступил «Болонье» в 30-м туре Серии А

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Миланский «Интер» потерпел поражение от «Болоньи» в матче 30-го тура итальянской футбольной Серии А.
«Интер» уступил «Болонье» в 30-м туре Серии А
  • Reuters

Встреча прошла в Милане и завершилась со счётом 1:2.

На 22-й минуте Ромелу Лукаку вывел нерадзурри вперёд, а в составе гостей отличились Муса Джувара и Муса Бэрроу на 74-й и 80-й минутах.

На 62-й минуте форвард «Интера» Лаутаро Мартинес не реализовал пенальти.

В начале второго тайма «Болонья» осталась в меньшинстве после удаления Роберто Сориано, но на 77-й минуте составы уравнялись — красную карточку получил Алессандро Бастони.

«Болонья» набрала 41 очко и поднялась на девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Интер» с 64 очками находится на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что гол Криштиану Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А.

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