Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А

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Туринский «Ювентус» одержал победу над «Торино» в матче 30-го тура итальянской Серии А.
Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Альянц Стэдиум», завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Ювентусу» принесли голы Пауло Дибалы, Хуана Куадрадо и Криштиану Роналду, забивших на 3-й, 29-й и 61-й минутах. На 87-й минуте автором автогола в ворота гостей стал Коффи Джиджи.

За «Торино» в компенсированное к первому тайму время с пенальти забил Андреа Белотти.

«Ювентус» с 75 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А и опережает на семь очков  идущий вторым «Лацио», у которого есть игра в запасе. «Торино» с 31 очком — на 15-м месте.

Ранее сообщалось, что Буффон побил рекорд Мальдини по матчам в Серии А.

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