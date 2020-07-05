Калиниченко не понимает, почему не засчитали гол Соболева в матче с «Тамбовом»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко высказался по поводу момента с незасчитанным голом форварда команды Александра Соболева в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
Калиниченко не понимает, почему не засчитали гол Соболева в матче с «Тамбовом»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Про судейство — отдельная тема. Не засчитать гол Соболева — это не знаю, кем надо быть. Дзюба при помощи толчка и работы рук таких голов назабивал в этом сезоне много. Мелкие помарки судьи тоже не пошли в плюс «Спартаку». VAR должна быть либо везде, либо нигде. Но точно «Спартак» проиграл не из-за судейства», — цитирует Калиниченко РИА Новости.

«Тамбов» на выезде победил «Спартак» со счётом 3:2. «Спартак» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» располагается на 12-й позиции, имея в своём активе 28 очков.

Ранее Калиниченко заявил, что «Спартак» ни в чём не был слабее «Тамбова».

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