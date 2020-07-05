Калиниченко: «Спартак» ни в чём не был слабее «Тамбова»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко оценил игру команды в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
Калиниченко: «Спартак» ни в чём не был слабее «Тамбова»
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«Спартак» ни в чём не был слабее. Вчера была не самая плохая игра в исполнении команды. Сыграли мелочи — там не забили, там пропустили «стандарт», а «Тамбов» не простил этого. «Спартак» в целом контролировал игру и при счёте 1:0, и при 2:1. Гости играли в свой футбол, пусть и небезгрешно», — цитирует Калиниченко РИА Новости.

По его мнению, «Спартаку» очень сильно не хватает в составе лидеров, а на данный момент команда состоит из молодых игроков.

«Тамбов» на выезде победил «Спартак» со счётом 3:2. «Спартак» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» располагается на 12-й позиции, имея в своём активе 28 очков.

Ранее арбитр Игорь Федотов выразил мнение, что гол форварда «Спартака» Джордана Ларссона в матче с «Тамбовом» нельзя было засчитывать.

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