Арбитр Федотов считает, что гол Ларссона в матче с «Тамбовом» нельзя было засчитывать

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с голом нападающего московского «Спартака» Джордана Ларссона в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».

«Гол Ларссона в ворота «Тамбова» нельзя было засчитывать. Перед ударом Джордан выставил руку и локтем попал в лицо игроку «Тамбова». Это штрафной и жёлтая карточка», — цитирует Федотова «Чемпионат».

«Тамбов» на выезде победил «Спартак» со счётом 3:2. «Спартак» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов посоветовал «Спартаку» отправить главного тренера Доменико Тедеско на неделю в Белоруссию.