Арбитр Федотов считает, что гол Ларссона в матче с «Тамбовом» нельзя было засчитывать
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- РИА Новости
«Гол Ларссона в ворота «Тамбова» нельзя было засчитывать. Перед ударом Джордан выставил руку и локтем попал в лицо игроку «Тамбова». Это штрафной и жёлтая карточка», — цитирует Федотова «Чемпионат».
«Тамбов» на выезде победил «Спартак» со счётом 3:2. «Спартак» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов посоветовал «Спартаку» отправить главного тренера Доменико Тедеско на неделю в Белоруссию.