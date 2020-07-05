Радимов посоветовал «Спартаку» отправить Тедеско на неделю в Белоруссию
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«Отправьте Доменико Тедеско в Белоруссию на недельку, и всё у вас наладится», — написал Радимов на своей странице в Twitter
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после проигрыша в домашней встрече 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:4) подал в отставку и уехал в Белоруссию. Наставник вернулся к работе через неделю, после чего армейцы одержали две победы подряд.
Ранее Калиниченко заявил, что Тедеско уже не знает, как слиться из «Спартака».