Радимов посоветовал «Спартаку» отправить Тедеско на неделю в Белоруссию

Короткая ссылка
Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после проигрыша московского «Спартака» в домашнем матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом» (2:3) предложил красно-белым свой способ решения проблем с результатами.
Радимов посоветовал «Спартаку» отправить Тедеско на неделю в Белоруссию
  • Instagram
  • © Владислав Радимов

«Отправьте Доменико Тедеско в Белоруссию на недельку, и всё у вас наладится», — написал Радимов на своей странице в Twitter

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после проигрыша в домашней встрече 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:4) подал в отставку и уехал в Белоруссию. Наставник вернулся к работе через неделю, после чего армейцы одержали две победы подряд.

Ранее Калиниченко заявил, что Тедеско уже не знает, как слиться из «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить