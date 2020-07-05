Радимов посоветовал «Спартаку» отправить Тедеско на неделю в Белоруссию

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после проигрыша московского «Спартака» в домашнем матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом» (2:3) предложил красно-белым свой способ решения проблем с результатами.

«Отправьте Доменико Тедеско в Белоруссию на недельку, и всё у вас наладится», — написал Радимов на своей странице в Twitter

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после проигрыша в домашней встрече 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:4) подал в отставку и уехал в Белоруссию. Наставник вернулся к работе через неделю, после чего армейцы одержали две победы подряд.

Ранее Калиниченко заявил, что Тедеско уже не знает, как слиться из «Спартака».