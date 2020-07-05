Калиниченко: Тедеско уже не знает, как слиться из «Спартака»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал поражение клуба в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом» (2:3),
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
«Это сюр какой-то. Я думаю, Тедеско уже не знает, как слиться отсюда…» — написал Калиниченко в Twitter.
Немеций специалист Доменико Тедеско возглавляет «Спартак» с 14 октября 2019 года.
Ранее Соболев заявил, что его гол был чистым.
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