Калиниченко: Тедеско уже не знает, как слиться из «Спартака»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал поражение клуба в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом» (2:3),
Калиниченко: Тедеско уже не знает, как слиться из «Спартака»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Это сюр какой-то. Я думаю, Тедеско уже не знает, как слиться отсюда…» — написал Калиниченко в Twitter.

Немеций специалист Доменико Тедеско возглавляет «Спартак» с 14 октября 2019 года.

Ранее Соболев заявил, что его гол был чистым.

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