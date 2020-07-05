Футболист «Арсенала» Луценко: для меня было важно победить «Динамо» в Москве

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко поделился эмоциями после победы над московским «Динамо» (1:0) в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я перешёл в «Арсенал» из «Динамо». Для меня было важно победить именно на выезде. Мы это сделали. Очень горжусь ребятами, на поле выходила молодёжь и те, кто не получал много игровой практики. То, о чём мы договаривались, мы сделали», — сказал Луценко на YouTube-канале «Арсенала».

Он отметил, что после этой победы эмоциональный фон в команде будет намного лучше. По его словам, «Арсенал» действовал так, как и планировал до момента с удалением игрока команды Кирилла Комбарова.

«Мы готовились, нам говорили, и мы знали, что так и будет, а когда у нас минус один игрок стал, сели в оборону и отбивались», — добавил Луценко.

Луценко забил единственный мяч в минувшей игре. «Арсенал» занимает девятое место, набрав 31 очко. «Динамо» располагается на восьмой позиции с 32 очками.

Ранее «Динамо» с минимальным счётом уступило «Арсеналу» в 26-м туре РПЛ.