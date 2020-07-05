Red Bull заявила протест против Хэмилтона

Короткая ссылка
Австрийская команда Red Bull заявила протест против шестикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона, выступающего за Mercedes, относительно его действий в квалификации первого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
Red Bull заявила протест против Хэмилтона
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба чемпионата, в Red Bull не согласны с решением стюардов этапа, которые после квалификации решили не наказывать Хэмилтона за превышение скорости под жёлтыми флагами. Команда запросила пересмотр инцидента.

Отмечается, что решение по протесту должно быть принято до старта гонки, намеченного на 16:10 мкс.

По данным Motorsport, в Red Bull выявили некие новые обстоятельства инцидента, и предоставили на рассмотрение соответствующее видео. Хэмилтон снова был вызван к судьям для разбирательства.

Ранее сообщалось, что Шарль Леклер первым публично отказался становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить