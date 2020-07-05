Red Bull заявила протест против Хэмилтона

Австрийская команда Red Bull заявила протест против шестикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона, выступающего за Mercedes, относительно его действий в квалификации первого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.

Как сообщает пресс-служба чемпионата, в Red Bull не согласны с решением стюардов этапа, которые после квалификации решили не наказывать Хэмилтона за превышение скорости под жёлтыми флагами. Команда запросила пересмотр инцидента.

Отмечается, что решение по протесту должно быть принято до старта гонки, намеченного на 16:10 мкс.

По данным Motorsport, в Red Bull выявили некие новые обстоятельства инцидента, и предоставили на рассмотрение соответствующее видео. Хэмилтон снова был вызван к судьям для разбирательства.

Ранее сообщалось, что Шарль Леклер первым публично отказался становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии.