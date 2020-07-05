Российский фигурист Гурейро назвал своими кумирами легкоатлетов Болта и Исинбаеву

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду в дуэте с Тиффани Загорски, рассказал, что его кумирами вне фигурного катания являются легкоатлеты Усэйн Болт и Елена Исинбаева.

«Если мы отойдём от фигурного катания, то, конечно же, Усэйн Болт и Лена Исинбаева», — сказал Гурейро в совместном эфире в Instagram с Татьяной Волосожар.

По его словам, в фигурном катании он всегда восхищался двукратными олимпийскими чемпионами в танцах на льду — Оксаной Грищук и Евгением Платовым, а также трёхкратными олимпийскими чемпионами в той же дисциплине — Тессой Вертью и Скоттом Моиром.

«Тесса со Скоттом — это вообще отдельная история, а Грищук/Платов — это в своё время было настолько мастеровитое, классное катание, что по ним можно учиться кататься», — заявил Гурейро.

Ранее Загорски рассказала, за какие страны с Гурейро они могли бы выступать.