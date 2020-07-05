Фигуристка Загорски рассказала, за какие страны она могла выступать

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду в дуэте с Джонатаном Гурейро, рассказала, за какие страны они могли бы выступать.

«Да, у нас было много возможностей. Между нами, есть шесть стран, за которые могли бы выступать: Англия, Франция, Португалия, Австралия, Польша и Россия», — написала Загорски в своём Instagram.

Родившаяся в Великобритании Загорски до начала выступлений за Россию в 2014 году, представляла Францию. Гурейро, родившийся в Австралии, выступал за свою родную страну до 2005 года. В 2014 году Загорски и Гурейро выступали в дуэте, а в 2015 году получили разрешение выступать за Россию на международной арене.

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