Лэмпард считает, что борьба «Челси» и МЮ за топ-4 будет длиться до конца сезона

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о борьбе с «Манчестер Юнайтед» за попадание в топ-4 по итогам сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Мы будем под давлением во всех оставшихся матчах. Не нужно сравнивать «Челси» с «Манчестер Юнайтед». У них отличная команда, мы это знаем. Можем только уважать их. Нельзя не отметить индивидуальные качества игроков «Юнайтед». Очень сильная команда. Мы всё это знаем, и тот факт, что «Челси» всё ещё опережает их на два очка в турнирной таблице, не может нас не радовать. Противостояние будет длиться до конца сезона», — приводит слова Лэмпарда Goal.

По итогам 33 туров «Челси» с 57 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. МЮ с 55 очками — на пятом месте.

Ранее главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказал мнение о наставнике «Эвертона» Карло Анчелотти накануне встречи команд в рамках 33-го тура АПЛ.