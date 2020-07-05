Моуринью: нарушу правила социальной дистанции, чтобы обнять Анчелотти

Главный тренер лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказал мнение о наставнике ливерпульского «Эвертона» Карло Анчелотти накануне встречи команд в рамках 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Думаю, все в футболе восхищаются Карло как тренером и человеком. Очень люблю его. Один из топ-тренеров в мире за последние два десятилетия. И, конечно, сейчас ничего не изменилось — Анчелотти по-прежнему в числе лучших. Возвращение Карло в АПЛ — это привилегия. «Эвертону» очень повезло. Мне тоже очень повезло, поскольку знаю Анчелотти на протяжении нескольких лет. Мы проводили время вместе на встречах УЕФА и других мероприятиях. Фантастический парень! Я нарушу правила социальной дистанции, чтобы обнять Карло, потому что он мне очень нравится», — приводит слова Моуринью Goal.

Матч «Тоттенхэм» — «Эвертон» состоится в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» 6 июля и начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Челси» обыграл «Уотфорд» в матче 33-го тура АПЛ.