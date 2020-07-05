Россиянин Шварцман занял четвёртое место во второй гонке «Формулы-2» в Австрии

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Российский гонщик команды Prema Роберт Шварцман занял третье место во второй гонке первого этапа «Формулы-2» — Гран-при Австрии.
Россиянин Шварцман занял четвёртое место во второй гонке «Формулы-2» в Австрии
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Победу в гонке одержал бразилец Фелипе Другович из MP Motorsport. Вторым финишировал швейцарец Луи Делетраз из Charouz Racing. Тройку призёров замкнул британец Даниэль Тиктум из DAMS.

Шварцман, для которого нынешний сезон — первый в «Формуле-2», стартовал шестым и завершил гонку на четвёртом месте.

Россиянин Никита Мазепин из Hitech финишировал десятым, а Артём Маркелов из BWT HWA Racelab — 18-м.

Ранее сообщалось, что Шварцман поднялся на подиум в дебютной гонке «Формулы-2».

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