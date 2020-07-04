Россиянин Шварцман поднялся на подиум в дебютной гонке «Формулы-2»

Российский гонщик команды Prema Роберт Шварцман занял третье место в первой гонке первого этапа «Формулы-2» — Гран-при Австрии.

Победу в гонке одержал британец Каллум Илотт из UNI-Virtuosi. Вторым финишировал австралиец Маркус Армстронг из ART. Шварцман, для которого нынешний сезон — первый в «Формуле-2», стартовал восьмым и завершил гонку на третьем месте.

Россиянин Никита Мазепин из Hitech финишировал 14-м, а Артём Маркелов сошёл с дистанции из-за поломки болида.

Вторая гонка этапа пройдёт 5 июля.

Ранее сообщалось, что Сергей Сироткин будет резервным пилотом Renault до конца 2020 года.