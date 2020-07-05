«Оренбург» отправится на матч с «Рубином» в усечённом составе

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Игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Оренбург» отправятся на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» в усечённом составе.
«Оренбург» отправится на матч с «Рубином» в усечённом составе
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«Команда вылетает в 16:00, прибудет в Казань непосредственно перед матчем. Как раз примерно в эти минуты игроки и тренерский штаб отправляются в аэропорт. Рейс, как вы понимаете, чартерный. Летит команда в усечённом составе: летят все здоровые, минимум административного состава — только тренеры и игроки», — приводит слова пресс-службы оренбургского клуба РИА Новости.

Матч «Рубин» — «Оренбург» должен пройти в Казани 5 июля. Начало встречи запланировано на 18:30 мск.

До этого в «Оренбурге» произошла вспышка коронавируса, из-за чего команда не смогла сыграть с «Краснодаром» и «Уралом» и ей дважды засчитали техническое поражение.

Ранее в РПЛ подтвердили проведение матча «Рубин» — «Оренбург».

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