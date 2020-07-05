Двоюродный брат Нурмагомедова отказался от боя на UFC 251

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Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, отказался от проведения своего дебютного поединка в промоушене, который должен был пройти в рамках турнира UFC 251, после известия о смерти Абдулманапа Нурмагомедова.
Двоюродный брат Нурмагомедова отказался от боя на UFC 251
  • РИА Новости

По словам представителя команды Натаниэля Вуда, который должен был стать соперником Нурмагомедова, которые передаёт ТАСС, сейчас UFC ищет нового соперника для британского бойца.

Для Умара Нурмагомедова это должен был быть дебютный бой в UFC.

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него был диагностирован коронавирус.

Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане в его родном селе Кироваул.

Ранее сообщалось, что Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков отменили вылет на «Бойцовский остров» UFC из-за смерти отца Хабиба.

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