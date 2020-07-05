Клопп назвал двух главных фаворитов Лиги чемпионов

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение о главных фаворитах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Для меня два главных фаворита, оставшихся в турнире, это «Бавария» и «Манчестер Сити». Это была бы захватывающая игра! Я не знаю точно, может ли это случиться, встретятся ли они в полуфинале или что-то ещё. «Бавария» провела впечатляющий сезон в Германии до и после паузы. Очевидно, что они два фаворита. Розыгрыш будет действительно интересным, так как он совершенно новый. Но когда вы видите «Манчестер Сити» и состав, который у них есть… Всем нужна удача, но, как я всегда говорил, если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, к финалу вы должны обладать лучшим составом. Не то чтобы у других команд совсем никаких шансов, но я действительно считаю, что эти две команды являются фаворитами», — приводит слова Клоппа Goal.

Розыгрыш Лиги чемпионов, прерванный из-за пандемии коронавируса планируется доиграть в португальском Лиссабоне с 12 по 23 августа.

«Ливерпуль», являющийся действующим победителем турнира, завершил борьбу на стадии 1/8 финала.

«Манчестер Сити» и «Бавария» из-за пандемии не сыграли свои ответные матчи 1/8 финала с «Реалом» и «Челси» соответственно.

Ранее сообщалось, что розыгрыш Лиги чемпионов-2019/20 по футболу будет завершён в формате «Финала восьми» в Лиссабоне.