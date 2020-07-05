Мишин: перерыв без тренировок никак не повлияет на развитие фигурного катания

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Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, как перерыв в тренировках, вызванный пандемией коронавируса, скажется на фигуристах.
Мишин: перерыв без тренировок никак не повлияет на развитие фигурного катания
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Я думаю, что каждый спортсмен ко всему должен относиться без истерик. В начале пандемии многие спрашивали: «Ну что, теперь фигуристы разучатся прыгать?» Я отвечал, что фигуристы начнут прыгать, как только выйдут на лёд. Думаю, что перерыв без тренировок никак не повлиял на развитие этого вида спорта. Будет небольшая заминка, после которой мы, как рогатка, натянемся и выстрелим вперёд», — цитирует Мишина канал «78».

Сборы группы Мишина в Кисловодске начались 4 июля. Первая тренировка проходила в спортзале и продолжалась всего 40 минут. 

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