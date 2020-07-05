Источник: пилот Mclaren Норрис обманул систему безопасности на Гран-при Австрии

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Пилот Mclaren Ландо Норрис обманул систему безопасности и мог прибыть на автодром «Ред Булл Ринг» с повышенной температурой.
Источник: пилот Mclaren Норрис обманул систему безопасности на Гран-при Австрии
  • Reuters
  • © Darko Bandic

В рамках протоколов безопасности сотрудники на входе на автодром проверяют у всех прибывающих температуру.

Швейцарское издание Blick опубликовало видео, на которой видно, как Ландо Норрис приходит на пропускной пункт трассы и его первоначальный замер температуры показывает превышение допустимых параметров.

После этого Норрис приложил ко лбу бутылку с холодной питьевой водой, благодаря чему повторное измерение показало допустимый результат.

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