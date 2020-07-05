Источник: пилот Mclaren Норрис обманул систему безопасности на Гран-при Австрии
- Reuters
- © Darko Bandic
В рамках протоколов безопасности сотрудники на входе на автодром проверяют у всех прибывающих температуру.
Швейцарское издание Blick опубликовало видео, на которой видно, как Ландо Норрис приходит на пропускной пункт трассы и его первоначальный замер температуры показывает превышение допустимых параметров.
После этого Норрис приложил ко лбу бутылку с холодной питьевой водой, благодаря чему повторное измерение показало допустимый результат.
Ранее фанаты взобрались на гору, чтобы посмотреть заезды «Формулы-1»