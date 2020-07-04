Американскую легкоатлетку оправдали по делу о пропуске трёх допинг-тестов

Короткая ссылка
Американская бегунья Габриэль Томас была оправдана по делу о пропуске трёх допинг-тестов в течение 12 месяцев.
Американскую легкоатлетку оправдали по делу о пропуске трёх допинг-тестов
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба Athletics Integrity Unit (AIU), спортсменка сумела доказать, что один из трёх случаев пропуска допинг-теста произошёл не по её вине.

Таким образом, временное отстранение спортсменки отменено, и она снова может выступать.

По информации L’Equipe, Томас удалось убедить AIU, что в один из визитов допинг-офицер не смог её найти, несмотря на то что она находилась по ранее указанному в системе ADAMS адресу.

Ранее сообщалось, что Кристиану Коулману грозит дисквалификация за нарушение антидопинговых правил.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить