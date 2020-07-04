Американскую легкоатлетку оправдали по делу о пропуске трёх допинг-тестов
- globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба Athletics Integrity Unit (AIU), спортсменка сумела доказать, что один из трёх случаев пропуска допинг-теста произошёл не по её вине.
Таким образом, временное отстранение спортсменки отменено, и она снова может выступать.
По информации L’Equipe, Томас удалось убедить AIU, что в один из визитов допинг-офицер не смог её найти, несмотря на то что она находилась по ранее указанному в системе ADAMS адресу.
Ранее сообщалось, что Кристиану Коулману грозит дисквалификация за нарушение антидопинговых правил.