Американскую легкоатлетку оправдали по делу о пропуске трёх допинг-тестов

Американская бегунья Габриэль Томас была оправдана по делу о пропуске трёх допинг-тестов в течение 12 месяцев.

Как сообщает пресс-служба Athletics Integrity Unit (AIU), спортсменка сумела доказать, что один из трёх случаев пропуска допинг-теста произошёл не по её вине.

Таким образом, временное отстранение спортсменки отменено, и она снова может выступать.

По информации L’Equipe, Томас удалось убедить AIU, что в один из визитов допинг-офицер не смог её найти, несмотря на то что она находилась по ранее указанному в системе ADAMS адресу.

Ранее сообщалось, что Кристиану Коулману грозит дисквалификация за нарушение антидопинговых правил.