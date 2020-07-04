Экс-чемпион UFC: мир ММА потерял в лице Абдулманапа Нурмагомедова настоящую икону

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Фрэнки Эдгар отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера действующего чемпиона дивизиона Хабиба Нурмагомедова.
Экс-чемпион UFC: мир ММА потерял в лице Абдулманапа Нурмагомедова настоящую икону
  • @abdulmanap.nurmagomedov
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«Мир ММА потерял в лице Абдулманапа Нурмагомедова настоящую икону. Он всегда был со мной добр. Мы общались с ним, и это то, что я никогда не забуду. Помню, когда был в России, его популярность была вдохновляющей. Выражаю свои соболезнования Хабибу Нурмагомедову и его семье», — написал Эдгар на своей странице в Instagram.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Ранее Карелин выразил мнение, что только в спорте Нурмагомедов найдёт своё успокоение.

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