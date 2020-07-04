Карелин: только в спорте Нурмагомедов найдёт своё успокоение

Трёхкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова — отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Всегда тяжело потерять тренера, а ещё тяжелее потерять отца. А Хабиб сразу потерял и отца, и тренера. Выражаю свои соболезнования родным и близким. Справится ли Хабиб Нурмагомедов с тяжёлой ситуацией? Считаю, что только в спорте сейчас он найдёт успокоение. У меня нет рецептов, только сочувствие», — цитирует Карелина РИА Новости.

Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни 3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Гаджиев предположил, что смерть отца не сломает Нурмагомедова.