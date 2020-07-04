Карелин: только в спорте Нурмагомедов найдёт своё успокоение

Короткая ссылка
Трёхкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова — отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Карелин: только в спорте Нурмагомедов найдёт своё успокоение
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Всегда тяжело потерять тренера, а ещё тяжелее потерять отца. А Хабиб сразу потерял и отца, и тренера. Выражаю свои соболезнования родным и близким. Справится ли Хабиб Нурмагомедов с тяжёлой ситуацией? Считаю, что только в спорте сейчас он найдёт успокоение. У меня нет рецептов, только сочувствие», — цитирует Карелина РИА Новости.

Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни 3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Гаджиев предположил, что смерть отца не сломает Нурмагомедова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить