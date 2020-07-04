«Арсенал» победил «Вулверхэмптон» в 33-м туре АПЛ

Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Вулверхэмптон Уондерерс» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью», завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Арсенал» принесли голы Букайо Сака и Александера Ляказетта, забивших на 43-й и 86-й минутах.

«Арсенал» набрал 49 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, опередив «Шеффилд Юнайтед» (47 очков) у которого ещё есть игра в запасе. «Вулверхэмптон» с 52 очками — шестой.

Ранее сообщалось, что «Лестер» обыграл «Кристал Пэлас» в 33-м туре АПЛ.