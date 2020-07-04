«Лестер» обыграл «Кристал Пэлас» в 33-м туре АПЛ

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«Лестер Сити» одержал победу над лондонским «Кристал Пэлас» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Лестер» обыграл «Кристал Пэлас» в 33-м туре АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лестере на «Кинг Пауэр Стэдиум», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Лестеру» принесли голы Келечи Ихеаначо, Джейми Варди и Харви Барнса, забивших на 49-й, 77-й и на второй компенсированной ко второму тайму минутах соответственно.

«Лестер» с 58 очками остался на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с 42 очками — 13-й.

В другом матче игрового дня «Норвич Сити» на своём поле уступил «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 0:1.

Ранее сообщалось, что дубль Гринвуда помог МЮ разгромить «Борнмут» в матче АПЛ.

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