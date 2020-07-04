Дубль Гринвуда помог МЮ разгромить «Борнмут» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Борнмутом» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Манчестере на «Олд Траффорд», завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев поля.

«Борнмут» забил первым. Уже на 15-й минуте отличился Джуниор Станислас.

МЮ ответил голами Мэйсона Гринвуда на 29-й минуте, Маркуса Рэшфорда с пенальти — на 35-й и Антони Марсьяля на второй компенсированной к первому тайму минуте.

После перерыва на 49-й минуте «Борнмут» сократил отставание в счёте благодаря голу Джошуа Кинга с пенальти.

На 54-й минуте за МЮ снова забил Гринвуд, тем самым оформив дубль, а на 59-й минуте отличился Бруну Фернандеш.

МЮ, набрав 55 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице, опередив лондонский «Челси» (54 очка), у которого ещё есть игра в запасе. «Борнмут» с 27 очками остался на предпоследнем, 19-м месте.

Ранее сообщалось, что футболист МЮ изменил причёску в поддержку движения Black Lives Matter.