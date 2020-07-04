Мостовой раскритиковал Тедеско после поражения от «Тамбова»

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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал главного тренера команды Доменико Тедеско после поражения в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом» (2:3).
Мостовой раскритиковал Тедеско после поражения от «Тамбова»
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«В «Спартаке» люди играют кто в лес, кто по дрова. Начиная с главного тренера. Ещё полгода назад я говорил о Тедеско, не понимал, что, зачем и почему. Провалился ли Тедеско? Для меня ничего не поменялось, для меня это человек, которому повезло оказаться в «Спартаке». Это один из самых счастливых людей в России и Германии. Начал русский язык учить. А что ему ещё делать», — цитирует Мостового «Чемпионат».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего в еврокубковой зоне ЦСКА на восемь очков.

Ранее «Спартак» установил антирекорд по количеству поражений на своём поле за сезон.

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