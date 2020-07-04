Глава WADA: время показало, что восстановить РУСАДА было правильным решением

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказал мнение, что восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах в 2018 году является правильным решением.

«Время показало, что восстановить РУСАДА было правильным решением. Благодаря ему наконец удалось получить пробы и данные из московской лаборатории, хотя повторные анализы проб ещё продолжаются, у нас уже есть имена более 50 спортсменов, которые нарушили антидопинговые правила и чьих дисквалификаций можно ожидать. Кроме того, данные московской лаборатории, которые мы бы не получили без решения о восстановлении РУСАДА, позволили нам подготовить 289 дел. Это было трудное, может быть, спорное, но хорошее решение», — приводит слова Баньки The First News.

РУСАДА было не соответствующим требованиям WADA с 2015 по 2018 год.

Ранее Рене Фазель заявил, что IIHF поддержит Россию в споре WADA и РУСАДА.