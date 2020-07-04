Мората считает, что «Атлетико» близок к уровню топ-клубов

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Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората рассказал о задачах клуба на оставшуюся часть сезона.
Мората считает, что «Атлетико» близок к уровню топ-клубов
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«У нас осталось несколько матчей в чемпионате, которые нужно выиграть. Цель — занять как можно более высокую позицию», — цитирует Морату AS.

Он также отметил, что дальше «Атлетико» будет бороться в Лиге чемпионов и выступление там многое значит как для клуба, так и для болельщиков. Кроме того, он подчеркнул, что команда готова дать бой любому сопернику.

«Мы были близки к победе в Суперкубке Испании, в Лиге чемпионов мы выбили лучшую команду Европы. Нужно верить, потому что мы близки к уровню топ-команд», — добавил Мората.

Ранее «Атлетико» представил домашнюю форму на следующий сезон.

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