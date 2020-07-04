Агент Вандерсона подтвердил интерес «Спортинга» к футболисту

Вамберто, отец и агент полузащитника «Краснодара» Вандерсона, прокомментировал информацию о возможном уходе его сына из российского клуба.

«Вандерсоном интересуются несколько клубов из Европы. Сейчас игрок сосредоточен на окончании сезона в России, но существует большая вероятность перейти в другую команду уже этим летом. У меня состоялась встреча со «Спортингом», где клуб подтвердил свою заинтересованность в Вандерсоне», — цитирует Вамберто «Спорт-Экспресс».

Вандерсон выступает за «Краснодар» с 2017 года. В этом сезоне он провёл 23 матча в составе «быков», забил три мяча и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что футболист «Краснодара» Вандерсон попал в сферу интересов «Эвертона» и «Спортинга».