Агент Вандерсона подтвердил интерес «Спортинга» к футболисту

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Вамберто, отец и агент полузащитника «Краснодара» Вандерсона, прокомментировал информацию о возможном уходе его сына из российского клуба.
Агент Вандерсона подтвердил интерес «Спортинга» к футболисту
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Вандерсоном интересуются несколько клубов из Европы. Сейчас игрок сосредоточен на окончании сезона в России, но существует большая вероятность перейти в другую команду уже этим летом. У меня состоялась встреча со «Спортингом», где клуб подтвердил свою заинтересованность в Вандерсоне», — цитирует Вамберто «Спорт-Экспресс».

Вандерсон выступает за «Краснодар» с 2017 года. В этом сезоне он провёл 23 матча в составе «быков», забил три мяча и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что футболист «Краснодара» Вандерсон попал в сферу интересов «Эвертона» и «Спортинга».

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