В Армении дисквалифицировали 58 человек в связи с договорными матчами

Исполком Федерации футбола Армении принял решение досрочно завершить текущий сезон во втором дивизионе национального чемпионата из-за скандала, связанного с договорными матчами.

Об этом сообщается на сайте организации.

«Комитет по дисциплинарным вопросам и этике ФФА, обсудив факты и материалы, представленные соответствующим департаментом правоохранительных органов РА и УЕФА, принял решение футбольные клубы «Арагац», «Торпедо», «Масис», «Локомотив» и «Ереван», а также задействованных 58 персон (в том числе 45 — пожизненно) дисквалифицировать на различные сроки», — говорится в заявлении.

На момент завершения сезона в турнирной таблице лидировали «Ван» и «Локомотив», в активе которых было по 70 очков.

Ранее теннисист Андрей Рублёв рассказал о случае, когда ему предлагали сыграть договорной матч.