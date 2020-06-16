Рублёв рассказал о случае, когда ему предлагали сыграть договорной матч

Вторая ракетка России Андрей Рублёв рассказал, как однажды ему предложили сыграть с фиксированным результатом.

«Однажды написали сдать матч, однако я сразу об этом сообщил. Надеюсь, больше подобного не будет. Наверное, за всю историю на мировом уровне это когда-то было, но сейчас за этим всем очень следят. Каждый матч сталкиваюсь со ставочными хейтерами. Однако это часть нашей профессии», — заявил Рублёв в эфире Sportrecs.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон приостановлен. Ожидается, что он возобновится в августе.

Ранее Рублёв заявил, что примет участие в US Open, несмотря на ограничения.